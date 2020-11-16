الكاظمي يوجه بضرورة تسهيل حصول مفوضية الانتخابات على التخصيصات المالية

وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاثنين، وزارة المالية بضرورة تسهيل حصول مفوضية الانتخابات على التخصيصات المالية، فيما اشار الى أهمية العمل بالنظام البايومتري.

وقال مكتب الكاظمي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ترأس، اليوم الإثنين، اجتماعا مشتركا لرئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وعدد من أعضائها، ووزير المالية والكادر المتقدم بالوزارة، حيث ناقش الاجتماع السبل الكفيلة بتذليل العقبات، أمام توفير الأموال اللازمة لإجراء الانتخابات المبكرة، بموعدها المقرر، في السادس من حزيران من العام المقبل".

ووجّه الكاظمي "وزارة المالية بضرورة تسهيل حصول مفوضية الانتخابات على التخصيصات المالية، كونها من المتطلبات الأساسية لإجراء الانتخابات، التي تشكل أهمية كبيرة لدى أبناء شعبنا"، مشددا "على تذليل كل العقبات البيروقراطية التي من شأنها أن تعرقل عمل المفوضية".

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واكد ان "الوضع استثنائي ويتطلب عملا كبيرا وإجراءات استثنائية"، لافتا الى "أهمية العمل بالنظام البايومتري، وتوفير كل مستلزمات نجاحه".

ووجه الكاظمي "المفوضية بتسريع إصدار البطاقات الانتخابية للمواطنين".