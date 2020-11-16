2020-11-16 | 13:18
0 مشاهدة
اكد رئيس الجمهورية برهم صالح، أهمية دعم المواهب الشبابية وتطوير المنشآت الرياضية.
وذكر بيان عن مكتب رئيس الجمهورية أن الاخير "استقبل في قصر بغداد، وزير الشباب والرياضة عدنان درجال".
وأكد رئيس الجمهورية خلال اللقاء، على "أهمية دعم الطاقات والمواهب الشبابية وتوفير كافة مستلزمات ذلك، عبر تطوير المنشآت الرياضية، وتوفير الفرص المناسبة للشباب المبدعين وتطوير إمكانياتهم، من أجل الارتقاء بالواقع الرياضي، وتعزيز سمعة البلد في المحافل الرياضية الدولية، فضلاً عن دعم وتكريم الرياضيين المبدعين الذين قدموا إنجازات للبلد".
واستمع الرئيس من وزير الشباب والرياضية إلى شرح حول سير عمل الوزارة وخططها في تطوير القطاعات الرياضية، وأكد صالح على "دعم كل ما من شأنه تطوير الواقع الرياضي، وتأهيل الشباب ورعايتهم، ومنح الموهوبين الفرص المناسبة لتحقيق طموحاتهم".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الجمهورية يؤكد لدرجال أهمية دعم المواهب الشبابية وتطوير المنشآت الرياضية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.