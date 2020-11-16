قرارات الجلسة الأولى لمجلس الجهات غير المرتبطة بوزارة والهيئات المستقلة

وأدناه القرارات الصادرة وفقاً لمكتب رئيس مجلس الوزراء:

أولا/ مجلس هيئة المنافذ الحدودية

1- إلزام الوزارات كافة والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات، بتنفيذ قرارات مجلس هيئة المنافذ الحدودية، التي لديها دوائر عاملة في المنافذ الحدودية لكونها ممثلة في المجلس.



2- فيما يتعلق بتطوير وتأهيل البنى التحتية، قرر المجلس :

- إلزام المحافظات بتخصيص مبالغ من الـ 50% من إيرادات المنافذ الحدودية المتواجدة في محافظاتهم.

- يعقد اجتماع خاص مع السيد رئيس الوزراء والسيد الأمين العام لمجلس الوزراء ومدير المكتب الخاص لمناقشة استثمار المنافذ الحدودية، بهدف إظهارها بالمظهر اللائق.

3- فيما يتعلق بالأتمتة الألكترونية للإجراءات الكمركية، تقرر:

- التأكيد على وزارة المالية بإنجاز أتمتة الإجراءات الكمركية والضريبية، خلال السقف المحدد لها.



- تفعيل ودعم المنصة الألكترونية المعدّة من قبل هيئة المنافذ الحدودية.

4- حدود جمهورية العراق، صدر القرار التالي:

- التأكيد على قيادة القوات المشتركة وقيادة قوات حرس الحدود والقوات الماسكة للأرض، بغلق جميع المعابر والفتحات غير الرسمية، ومنع دخول أي مواد مهربة من أجل حماية المستهلك والمنتج.