قرارات الجلسة الأولى لمجلس الجهات غير المرتبطة بوزارة والهيئات المستقلة

أولا/ مجلس هيئة المنافذ الحدودية
1- إلزام الوزارات كافة والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات، بتنفيذ قرارات مجلس هيئة المنافذ الحدودية، التي لديها دوائر عاملة في المنافذ الحدودية لكونها ممثلة في المجلس.
2- فيما يتعلق بتطوير وتأهيل البنى التحتية، قرر المجلس :
- إلزام المحافظات بتخصيص مبالغ من الـ 50% من إيرادات المنافذ الحدودية المتواجدة في محافظاتهم.
- يعقد اجتماع خاص مع السيد رئيس الوزراء والسيد الأمين العام لمجلس الوزراء ومدير المكتب الخاص لمناقشة استثمار المنافذ الحدودية، بهدف إظهارها بالمظهر اللائق.
3- فيما يتعلق بالأتمتة الألكترونية للإجراءات الكمركية، تقرر:
- التأكيد على وزارة المالية بإنجاز أتمتة الإجراءات الكمركية والضريبية، خلال السقف المحدد لها.
- تفعيل ودعم المنصة الألكترونية المعدّة من قبل هيئة المنافذ الحدودية.
4- حدود جمهورية العراق، صدر القرار التالي:
- التأكيد على قيادة القوات المشتركة وقيادة قوات حرس الحدود والقوات الماسكة للأرض، بغلق جميع المعابر والفتحات غير الرسمية، ومنع دخول أي مواد مهربة من أجل حماية المستهلك والمنتج.
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