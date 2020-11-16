القبض على قاتل في النجف

اعلنت شرطة النجف، الاثنين، إلقاء القبض على قاتل بحوزته بندقية كلاشنكوف في المحافظة.
وقال اعلام الشرطة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "تم اخبار السيطرة المركزية بوقوع جريمة قتل وعلى الفور تحركت دوريات نجدة النجف إلى مكان إطلاق النار في حي الزهراء وعند بدء التحقيق تبين قيام أشخاص برمي المطعم المذكور بإطلاق عيارات نارية ببندقية كلاشنكوف بسب مشاجرة مما أدى إلى قتل احد الاشخاص الموجودين قرب المطعم".
واضاف البيان "وخلال دقائق من الابلاغ عن الجريمة شكل قائد شرطة النجف فريقا للعمل بإمرة مدير قسم النجدة العميد الحقوقي سلمان عبد الحسن عبيده ومدير المكافحة العميد أدهم مكاوي وضباط من قسم النجدة ومن المكافحة تابعين لشعبة الغري وتم ملاحقة القاتل والتواصل إلى معرفة محل سكنه وتطويق المنطقة ومحاصرته".
واضاف البيان "وخلال دقائق من الابلاغ عن الجريمة شكل قائد شرطة النجف فريقا للعمل بإمرة مدير قسم النجدة العميد الحقوقي سلمان عبد الحسن عبيده ومدير المكافحة العميد أدهم مكاوي وضباط من قسم النجدة ومن المكافحة تابعين لشعبة الغري وتم ملاحقة القاتل والتواصل إلى معرفة محل سكنه وتطويق المنطقة ومحاصرته".
ولفت البيان الى انه "جرت مداهمة المكان المتواجد فيه المتهم وتم القبض عليه وتم ضبط المركبة كانت بصحبته نوع تويوتا كراون التي نفذ بها الجريمة كما ضبطت بحوزته بندقية نوع كلاشنكوف مع مخزنين وخمسة وثلاثون إطلاقة عيار ٧/٦٢ ملم وتم تسليم المتهم إلى مركز شرطة النجف الأول مع سلاح الجريمة".
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