2020-11-16 | 12:49
561 مشاهدة
تسلمت الهيأة التطبيعية كتابا رسميا من نادي السماوة يفيد بانسحاب فريقها الكروي من منافسات بطولة كأس العراق للموسم 2020-2021 .
وبيّنتْ ادارة السماوة بحسب بيان للتطبيعية، ان "الإنسحاب من مباراة الشرقاط، ضمن بطولة الكأس، جاء لعدة اسباب، من اهمها بُعد المسافة ما بين مدينتي السماوة وزاخو ، اضف الى ذلك ان مباراة الفريق في الدور الرابع ستقام في البصرة، وبالتالي يصعب علينا التنقل".
واوضحتْ الادارة في كتابها الرسمي المرسل للهيأة التطبيعية ان "الأزمة المالية التي يمر بها نادي السماوة هي ايضا من ضمن اسباب الانسحاب من المباراة، لذلك قررنا رسميا الانسحاب من المباراة".
واوضحتْ الادارة في كتابها الرسمي المرسل للهيأة التطبيعية ان "الأزمة المالية التي يمر بها نادي السماوة هي ايضا من ضمن اسباب الانسحاب من المباراة، لذلك قررنا رسميا الانسحاب من المباراة".
» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
كانت هذه تفاصيل خبر رسمياً.. فريق السماوة ينسحب من بطولة كأس العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.