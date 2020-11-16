اتحاد المواي تاي يحدد موعد انطلاق بطولة الفرات الاوسط

رياضة 2020-11-16 | 12:44 13 مشاهدة اعلن الاتحاد العراقي للعبة المواي تاي القتالية، موعد انطلاق بطولة الفرات الاوسط للشباب والمتقدمين. وذكر الاتحاد في بيان أن "بطولة اندية الفرات الاوسط للمواي تاي لفئة الشببا والمتقدمين ستقام برعاية وزير النفط احسان عبد الجبار". واوضح ان "البطولة ستنطلق في الثامن عشر من الشهر الجاري ولغاية الحادي والعشرين منه على قاعة الحكيم في منطقة حي الحسين بمحافظة كربلاء".

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