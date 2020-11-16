الكاظمي يوافق على نقل موظفين من المخابرات إلى هيئة المنافذ الحدودية

وافق رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاثنين، على نقل موظفين من جهاز المخابرات الوطني، إلى هيئة المنافذ الحدودية، فيما وجه قيادة العمليات المشتركة بغلق المعابر غير الرسمية.
وأضاف الوائلي: "وحصلت موافقة الكاظمي على تعزيز الموارد البشرية لهيئة المنافذ بنقل الموظفين من جهاز المخابرات إلى ملاك الهيئة، والتأكيد على الزام كافة أعضاء مجلس الهيأة بالقرارات الصادرة من اجتماعاتها والتي تضم ممثلي الوزارات والهيئات والمحافظات المعنية بالمنافذ الحدودية".
وتابع أن "رئيس الوزراء أكد على أهمية تطوير المنافذ الحدودية وتشجيع الاستثمار فيها، والإسراع في عملية اتمتة الإجراءات الجمركية للقضاء على الفساد الإداري والمالي"، مشيراً إلى أن الكاظمي "وجه قيادة العمليات المشتركة بغلق المعابر غير الرسمية لإيقاف عمليات التهريب والإضرار بالاقتصاد الوطني وحماية المنتج المحلي".
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