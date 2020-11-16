علّقت رئيس حركة إرادة، حنان الفتلاوي، الاثنين، على ما وصفته بـ"اقتطاع" منطقة من دائرة انتخابية وإضافتها لدائرة أخرى في محافظة بابل، خلال المرحلة الأخيرة لتمرير الدوائر، معتبرة ذلك مخالفاً لمنطق الجغرافيا وتكافؤ الفرص.
وقالت الفتلاوي في تغريدة عبر تويتر: "في المرحلة الأخيرة لتمرير الدوائر الانتخابية وهي ما تسمى مرحلة سلق البيض، تم اقتطاع ابو غرق من الدائرة 2 وإضافتها للدائرة 1 ليصبح عدد ناخبي الاولى 311 ألفاً بينما الثانية بقيت 192 ألف ناخب".
وأضافت الفتلاوي أن "كلا الدائرتين لديهما أربعة نواب"، معتبرة أن ذلك "خلاف منطق الجغرافيا وخلاف تكافؤ الفرص فماهو السبب في ذلك ياترى؟".
وأضافت الفتلاوي أن "كلا الدائرتين لديهما أربعة نواب"، معتبرة أن ذلك "خلاف منطق الجغرافيا وخلاف تكافؤ الفرص فماهو السبب في ذلك ياترى؟".
وكان مقداد الشريفي، الرئيس الأسبق للإدارة الانتخابية في مفوضية الانتخابات، كشف اليوم الاثنين، عن "اختلاف" في جدول الدوائر الانتخابية الخاصة بمحافظة بابل، بين النسخة المصوت عليها في مجلس النواب، والأخرى المصادق عليها من رئاسة الجمهورية.
كانت هذه تفاصيل خبر الفتلاوي تُعلّق على 'اقتطاع' منطقة من دائرة انتخابية في بابل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.