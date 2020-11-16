الفتلاوي تُعلّق على 'اقتطاع' منطقة من دائرة انتخابية في بابل

وقالت الفتلاوي في تغريدة عبر تويتر: "في المرحلة الأخيرة لتمرير الدوائر الانتخابية وهي ما تسمى مرحلة سلق البيض، تم اقتطاع ابو غرق من الدائرة 2 وإضافتها للدائرة 1 ليصبح عدد ناخبي الاولى 311 ألفاً بينما الثانية بقيت 192 ألف ناخب".وأضافت الفتلاوي أن "كلا الدائرتين لديهما أربعة نواب"، معتبرة أن ذلك "خلاف منطق الجغرافيا وخلاف تكافؤ الفرص فماهو السبب في ذلك ياترى؟".

وكان مقداد الشريفي، الرئيس الأسبق للإدارة الانتخابية في مفوضية الانتخابات، كشف اليوم الاثنين، عن "اختلاف" في جدول الدوائر الانتخابية الخاصة بمحافظة بابل، بين النسخة المصوت عليها في مجلس النواب، والأخرى المصادق عليها من رئاسة الجمهورية.