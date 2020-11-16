أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، الاثنين، إلقاء القبض على شخصين ابتزّا امرأة "إلكترونياً" في محافظة ديالى.
وقالت الوكالة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية ومن خلال ورود بلاغ من إحدى المواطنات عن طريق الخط الساخن (144) الخاص بوكالتنا بتعرضها للابتزاز الالكتروني من قبل متهمين اثنين ومساومتها بدفع مبالغ مالية وكارتات شحن الموبايل، تم على الفور تشكيل فريق عمل فني مختص من مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بقسم الجريمة الإلكترونية ومديرية استخبارات ديالى في وزارة الداخلية".
وأضافت أنه "بعد تكثيف الجهد الاستخباري وجمع المعلومات تم القاء القبض عليهما في مركز محافظة ديالى بعد نصب كمين محكم لهما، ومن خلال التحقيقات الاولية معهما اعترفا بقيامهما بجريمتهما النكراء".
وأضافت أنه "بعد تكثيف الجهد الاستخباري وجمع المعلومات تم القاء القبض عليهما في مركز محافظة ديالى بعد نصب كمين محكم لهما، ومن خلال التحقيقات الاولية معهما اعترفا بقيامهما بجريمتهما النكراء".
وأشارت الوكالة إلى أنه تم "تم إيداعهما التوقيف لاستفراغ هواتفهما واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما".
كانت هذه تفاصيل خبر القبض على شخصين ابتزّا امرأة 'إلكترونياً' في ديالى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.