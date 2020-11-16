بالفيديو 16 تشرين الثاني اليوم العالمي للتسامح

1917 - البريطانيون يسيطرون على يافا في فلسطين ويجلون العثمانيين منها. 1955 - ملك المغرب محمد الخامس يعود إلى الرباط من منفاه بمدغشقر. 1970 - وزير الدفاع السوري حافظ الأسد يقود انقلاب عسكري عرف باسم الحركة التصحيحية. 1990 - السلطات العراقية في الكويت تفشل في إقناع الكويتيين بتغير بطاقاتهم المدنية الكويتية بهوية الأحوال المدنية العراقية 2000 - الرئيس الأمريكي بيل كلينتون يزور فيتنام، ويصبح بذلك أول رئيس أمريكي يزورها منذ حرب فيتنام. 2008 - مجلس الوزراء العراقي يقر توقيع الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة. 16 تشرين الثاني - اليوم العالمي للتسامح.

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