التربية تنشر جدول امتحانات الدور الثاني للسادس الإعدادي

نشرت وزارة التربية، اليوم الاثنين، جدول الامتحانات العامة لطلبة السادس الاعدادي بفروعه العلمي (الاحيائي - التطبيقي)، والأدبي، للعام الدراسي (2019-2020)/ الدور الثاني التكميلي، والتي ستنطلق يوم السبت الموافق 28 تشرين الثاني 2020.



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