تسجيل حالتي انتحار لامرأتين جنوبي بغداد

افاد مصدر امني، الاثنين، بتسجيل حالتي انتحار لامرأتين جنوبي بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إنه "تم تسجيل حالتي انتحار في منطقة الدورة لامرأة باطلاق نار الاولى على نفسها داخل دارها ضمن المنطقة الزراعية".
وأضاف المصدر أن "الحالة الثانية لامرأة ايضا باطلاق نار الاولى على نفسها داخل دارها ضمن حي الكرارة"، من دون الكشف عن المزيد من التفاصيل.
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