بلجيكا تقهر انجلترا في دوري الامم الاوروبية

وتلاقى المنتخبان في إطار منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الثانية من المستوى الأول، حيث فازت بلجيكا بهدفين دون رد.

ونجح المنتخب البلجيكي في تسجيل الهدفين خلال الشوط الأول، في الدقيقة 10 و23 عن طريق الثنائي يوري تيليمانس ودريس ميرتينز.



ولم ينجح الأسود الثلاثة في تحويل أي من الفرص التي سنحت لهم إلى أهداف، وخاصة فرص النجم هاري كين.

وفي المجموعة نفسها، فازت الدنمارك على آيسلندا بهدفين مقابل هدف، حيث سجل هدفي المنتخب الدنماركي النجم كريستيان إريكسن في الدقيقة 11 و92 من ركلتي جزاء، بينما سجل هدف الخصم الوحيد فيدار كجارتانسون في الدقيقة 85.

وشهدت تلك المباراة إصابة حارس الدنمارك كاسبر شمايكل وخروجه بين الشوطين، مما يُعد ضربة قوية بالنسبة لفريق ليستر سيتي.



بتلك النتيجة، يتواجد منتخب بلجيكا في المركز الأول بـ 12 نقطة، بينما تواجدت الدنمارك في المركز الثاني بـ 10 نقاط، ويليه إنجلترا بـ 7 نقاط، وأخيرًا آيسلندا بلا نقاط.

ويتأجل الحسم من تلك المجموعة وتحديد هوية المتأهل إلى مرحلة نصف النهائي في الجولة السادسة والأخيرة، حيث تُقام مباراة بين بلجيكا والدنمارك، في حين أن إنجلترا ودعت البطولة بالفعل.

ويكفي التعادل بلجيكا أمام الدنمارك للتأهل إلى نصف النهائي، بينما يحتاج الدنمارك إلى تحقيق الفوز لحسم التأهل أمام خصمه.

