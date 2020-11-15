جدد قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي تأكيده أن بلاده ستثأر من قتلة قائد فليق "القدس" قاسم سليماني "ميدانيا".
وقال سلامي خلال لقائه وزير الدفاع العراقي جمعه عناد سعدون في إيران، إن هذا الانتقام لا علاقة له بمتابعة العملية القانونية لمقتل سليماني وأبومهدي المهندس، قائلا: "نحن على يقين من أن أبناء العراق سيثأرون لدم المهندس"، مشيراً إلى أن سليماني وأبو مهدي المهندس كان لهما دورا حاسما بالقضاء على داعش.
وأضاف سلامي أنه "لا شك في أن سليماني لعب برفقة المهندس الدور الأكثر حسما ومصيرية في العالم الإسلامي للقضاء على تنظيم داعش وإحباط المخططات الصهيونية والأمريكية في المنطقة".
وقال سلامي إن "أمنيتنا للعراق أن يكون دولة حرة ومستقلة ومتكاملة وعظيمة وآمنة وقوية، مضيفا أن "من أهم الأسباب التي دفعت إيران إلى إرسال أكبر وأقوى وأشجع قادتنا وأكثرهم تدبيرا لمساعدة العراق في الظروف الصعبة لظهور داعش هو تحقيق هذه الأمنية".
وأضاف سلامي أنه "لا شك في أن سليماني لعب برفقة المهندس الدور الأكثر حسما ومصيرية في العالم الإسلامي للقضاء على تنظيم داعش وإحباط المخططات الصهيونية والأمريكية في المنطقة".
وقال سلامي إن "أمنيتنا للعراق أن يكون دولة حرة ومستقلة ومتكاملة وعظيمة وآمنة وقوية، مضيفا أن "من أهم الأسباب التي دفعت إيران إلى إرسال أكبر وأقوى وأشجع قادتنا وأكثرهم تدبيرا لمساعدة العراق في الظروف الصعبة لظهور داعش هو تحقيق هذه الأمنية".
كانت هذه تفاصيل خبر الحرس الثوري يهدد بالانتقام 'ميدانياً' من قتلة سليماني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.