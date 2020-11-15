سائرون تعلن عن موقفها من اقالة الحلبوسي

اعلن النائب عن سائرون جواد الموسوي، الاحد، ان اقالة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي شأن يخص المكون السني، فيما اشار الى ان الوقت غير مناسب لاقالته.

وقال الموسوي في تصريح تلقت للسومرية نيوز، نسخة منه "اعتقد ان موقفنا واضح من اقالة الحلبوسي، حيث ان هذا الموضوع يعتبر بشكل مبدئي شان يخص اخوتنا في المكون السني".

واضاف "اننا لا نعتقد ولم نلمس وجود اي توافق على اقالة الحلبوسي داخل المكون السني بالاضافة الى ان الوقت غير مناسب للتغيرات"، لافتا الى ان "اي تغيير في احدى الرئاسات، يجب ان ينعكس على باقي الرئاسات وان لا يكون بمعزل عنها".