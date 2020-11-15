مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات يؤكِّد توزيع 13 مليون بطاقة بايومترية

كشف مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات عبد الحسين الهنداوي، الأحد، توزيع 13 مليون بطاقة باومترية و3 ملايين قيد التوزيع، مؤكداً أن التصويت بالانتخابات سيعتمد على البطاقة البايومترية حصراً.

وقال الهنداوي في تصريح للوكالة الرسمية تابعته الخليج 365، إن "البطاقة البايومترية موجودة في القانون، وقرابة الشهرين الماضيين كان هناك اجتماعا للكتل السياسية، أكدوا فيه أهمية اعتمادها البايومترية حصراً في التصويت بالانتخابات المقبلة".

وأضاف، أن "عمل المفوضية ماضٍ بهذا الاتجاه، وهناك أكثر من 63 بالمئة من البطاقة البايومترية طويلة الأمد الخاصة بالناخبين جاهزة، حيث تم توزيع مايقرب من 13 مليوناً، و3 ملايين بصدد التوزيع"، مشيرا إلى أن "المفوضية بصدد توزيع المتبقي منها، فضلاً عن استكمال الناخبين الذين لم يسجلوا حتى الآن في البايومترية".

وأكد أن "هناك اتفاقات مع الشركات ذات العلاقة، فضلاً عن وجود كلِّ الخطط، لكي تكون المفوضية جاهزة قبل الانتخابات المقبلة"، لافتا الى ان "البطاقة القصيرة الأمد تم سحبها، حيث يفترض أن يكون اعتماد البطاقة البايومترية طويلة الأمد حصرياً في الانتخابات المقبلة".

وتابع ان "الناخب الذي حدَّث سجله الانتخابي فان المفوضية ستقوم بتسليمه البطاقة بمختلف الطرق المتبعة سواء عن طريق البريد أو غيرها من الآليات المتخذة لتوصيلها للناخب"، موضحا أن "أي بطاقة مسروقة، ستكون غير صالحة للاستخدام، وبالتالي هي عاطلة".

وشدد أن "البطاقة البايومترية التي تمنحها المفوضية طويلة الأمد، لا يمكن ان تسرق او تصنع بشكل خارجة عن القانون"، مؤكداً أن "المفوضية عازمة على توزيع بطاقة البايومترية للجميع".

واكد أن "البطاقات القديمة قصيرة الأمد التي استخدمت في الانتخابات السابقة، ليس لها أي مفعول، لذلك فهناك حملة ينبغي أن يسهم فيها الجميع على تشجيعنا، وهو توزيع البطاقة الجديدة، لأنه بدونها لايستطيع الناخب التصويت، الا إذا كان هناك أي قرار آخر"، منوها الى أن "المفوضية بدأت تعمل بشكل حثيث من اجل توعية المواطنين ودفعهم للتسجيل وتسلُّم البطاقة البايومترية الخاصة للانتخابات حصرا".