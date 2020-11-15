بحث رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الأحد، مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارت، ضمان وجود رقابة دولية على الانتخابات.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "الكاظمي، استقبل، اليوم، بلاسخارت وجرى خلال اللقاء بحث السبل الكفيلة لإقامة الانتخابات المبكرة في العراق في حزيران المقبل، وضمان المراقبة الدولية لها، لضمان انتخابات شفافة وعادلة ونزيهة، تحقق تطلعات الشعب العراقي".



وأضاف أنه "جرت مناقشة ملف النازحين والجهود الحكومية والأممية المبذولة، لحسم هذا الملف بالشكل الذي يضمن عودة سريعة لجميع النازحين، وينهي معاناتهم ويحفظ كرامتهم".



كانت هذه تفاصيل خبر الكاظمي وبلاسخارت يبحثان ضمان رقابة دولية على الانتخابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.