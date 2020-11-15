بارزاني يوجه رسالة الى بغداد حول قانون الاقتراض

وجه رئيس اقليم كردستان نيجرفان بارزاني، الاحد، رسالة الى الحكومة المركزية في بغداد بشأن قانون الاقتراض، فيما وصف القانون بالـ"عقوبة" ضد سكان الاقليم.
وقال في مؤتمر صحافي عقده، اليوم، عقب اجتماع للرئاسات الثلاث في الاقليم، وتابعته الخليج 365، ان "الاقليم مستعد للاتفاق مع بغداد حول تسليم واردت النفط والمنافذ الحدودية"، مطالبا بـ" التدخل الدولي بشان قانون الاقتراض".
ووصف بارزاني "القانون بالعقوبة الجماعية على سكان الاقليم"، مشيرا الى انه "لا خيار لكردستان سوى الحوار وعلى بغداد الالتزام بواجباتها".
وتابع ان "بغداد استغلت عدم قدرة الاقليم على طلب قروض ختلاجية"، لافتا الى ان "مشكلتنا ليست مع الحكومة العراقية بل مع الكتل الداعمة لقانون الاقتراض بهذه الصيغة الحالية".
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