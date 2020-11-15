الكاظمي يجدد التزام الحكومة بموعد الانتخابات

جدد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الأحد، التزام الحكومة بموعد الانتخابات المقرر في السادس من شهر حزيران 2021.
وقال الكاظمي خلال استقباله أعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بحسب بيان لمكتبه تلقته الخليج 365، إن "الانتخابات المبكرة هي مهمة حكومتنا ومطلب الشعب وثورة تشرين".
وأضاف مخاطباً اعضاء المفوضية، :"ما تحتاجونه من متطلبات لإجراء الانتخابات بموعدها اطلبوها الآن، ليتم عرضها أمام مجلس الوزراء في أقرب جلسة، لكي يتم إقرار كل مطالبكم التي تؤدي لإجراء هذه المهمة التأريخية لحكومتنا".
ولفت رئيس مجلس الوزراء، إلى "إصدار توجيه الى جميع الوزارات ومؤسسات الدولة بتذليل العقبات والإجراءات البيروقراطية أمام مفوضية الانتخابات"، داعياً المواطنين إلى "تحديث سجل الناخبين والمشاركة الواسعة في الانتخابات".
وأضاف مخاطباً اعضاء المفوضية، :"ما تحتاجونه من متطلبات لإجراء الانتخابات بموعدها اطلبوها الآن، ليتم عرضها أمام مجلس الوزراء في أقرب جلسة، لكي يتم إقرار كل مطالبكم التي تؤدي لإجراء هذه المهمة التأريخية لحكومتنا".
ولفت رئيس مجلس الوزراء، إلى "إصدار توجيه الى جميع الوزارات ومؤسسات الدولة بتذليل العقبات والإجراءات البيروقراطية أمام مفوضية الانتخابات"، داعياً المواطنين إلى "تحديث سجل الناخبين والمشاركة الواسعة في الانتخابات".
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