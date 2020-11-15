ضبط اربع شاحنات 'مخالفة' في جمرك المنطقة الشمالية

اعلنت هيئة الجمارك، الاحد، ضبط اربع شاحنات "مخالفة" عند مداخل مديرية جمرك المنطقة الشمالية. وقال بيان للهيئة تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "قسم التحري ومكافحة التهريب في مديرية كمرك المنطقة الشمالية وبالتعاون مع شرطة الكمارك قام بضبط ٤ شاحنات اثنان منها محملتان بمادة ( شيش تسليح ) بدون اوراق رسمية واثنان محملتان بمادة (اسمدة زراعية ) مخالفة لشروط الأستيراد".



واضاف البيان ان "علملية الضبط تمت احالتها الى القضاء لأتخاذ الأجراءات القانونية" .



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