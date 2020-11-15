توجيه للجامعات باستكمال متطلبات 'التعليم المدمج'

وجهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد، الجامعات والكليات الحكومية والأهلية باستكمال متطلبات التعليم المدمج للسنة الدراسية الجديدة.

وجاء في بيان للوزارة تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وجهت الجامعات والكليات الحكومية والأهلية للدراستين الصباحي والمسائي بإعداد جداول المحاضرات الالكترونية والمحاضرات العملية والتطبيقية ضمن متطلبات برنامج العمل للسنة الدراسية 20121/2020 التي ستعتمد آليات التعليم المدمج".



وأكدت دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة في الوزارة، بحسب البيان، "أهمية تثبيت ومراعاة التوقيتات الخاصة بالدراستين الصباحية والمسائية ومتابعة البرامج الدراسية والاشراف عليها من اللجان العلمية في الأقسام والفروع"، داعيةً إلى "التنسيق التام بشأن استضافة الطلبة لأغراض التدريب العملي والتطبيقي والسريري بخصوص مفردات الدروس العملية والامتحانات وفقا لاستقلالية الجامعات وبما يضمن الرصانة العلمية".

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