الإمارات تمنح 'الإقامة الذهبية' لـ6 فئات

أعلن نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم، الأحد، منح "الإقامة الذهبية" لمدة 10 أعوام، لـ6 فئات من بينها الأطباء.

وقال آل مكتوم في تغريدة على صفحته الرسمية، "اعتمدنا اليوم منح الإقامة الذهبية للمقيمين.. لمدة 10 سنوات للفئات التالية: جميع الحاصلين على شهادات الدكتوراة، كافة الأطباء، المهندسين في مجالات هندسة الكمبيوتر والالكترونيات والبرمجة والكهرباء والتكنولوجيا الحيوية، متفوقي الجامعات المعتمدة بالدولة بمعدل 3.8 وأكثر".



وأضاف، "كما سيتم منح الإقامة الذهبية للحاصلين على شهادات تخصصية في الذكاء الإصطناعي أو البيانات الضخمة أو علم الأوبئة والفيروسات، بالإضافة لأوائل الثانوية العامة في الدولة مع أسرهم"، مبيناً أن "هذه دفعة أولى ستتبعها دفعات.. والعقول والمواهب نريدها أن تبقى وتستمر معنا في مسيرة التنمية والإنجازات".

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