العراق يعلن عن 'تحول مهم' في خدمة الانترنت

أعلنت وزارة الاتصالات، الأحد، أن العام المقبل سيشهد البدء بالتحول من طريقة خدمة تجهيز الانترنت من خلال "الواي فاي"، إلى إيصال شعيرة كيبل ضوئي لكل منزل، مبيناً أن المشروع سيوفر 5-7 ملايين خط في المحافظات العراقية باستثناء إقليم كردستان.
وقال مدير عام دائرة الاتصالات والمعلوماتية في الوزارة باسم الأسدي، إن "العام المقبل سيشهد تحولاً مهماً في خدمة الانترنت في العراق، حيث سيتم الشروع بالتحول من طريقة خدمة تجهيز الانترنت من خلال (الواي فاي) الى طريقة خدمة تجهيز خدمة الانترنت بايصال شعيرة الكيبل الضوئي إلى كل منزل".
وأضاف الأسدي في حديث لوكالة الأنباء الرسمية، أن "هذا المشروع سيوفر من 5-7 ملايين خط في جميع محافظات العراق باستثناء اقليم كردستان".
وتابع، "تم الإعلان عن ثلاثة ملايين خط في جميع المحافظات ومنطقتي الرصافة والكرخ، وأن 150 ألف خط منها كانت من القرض الياباني في بغداد وتم الإعلان عنها، وستتم احالتها خلال الأيام القليلة المقبلة، فضلاً عن تفعيل مشروع (سنفوني) بهذا الخصوص".
وأضاف الأسدي في حديث لوكالة الأنباء الرسمية، أن "هذا المشروع سيوفر من 5-7 ملايين خط في جميع محافظات العراق باستثناء اقليم كردستان".
وتابع، "تم الإعلان عن ثلاثة ملايين خط في جميع المحافظات ومنطقتي الرصافة والكرخ، وأن 150 ألف خط منها كانت من القرض الياباني في بغداد وتم الإعلان عنها، وستتم احالتها خلال الأيام القليلة المقبلة، فضلاً عن تفعيل مشروع (سنفوني) بهذا الخصوص".
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