اعتقال شخص 'اعتدى' على مدير مدرسة في المنصور

أفاد مصدر أمني، الأحد، باعتقال شخص "اعتدى بالضرب" على مدير مدرسة غربي العاصمة بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "شخصاً اعتدى على مدير إحدى المدارس في منطقة المنصور". ‏‎وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "حماية المدرسة اعتقلت المعتدي وسلمته إلى القوات الأمنية".



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