وقالت الوكالة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "تنفيذا" لتوجيهات وزير الداخلية ومن خلال ورود معلومات تفيد بنية عصابات داعش استهداف القوات الأمنية والمواطنين من خلال نصب عبوات ناسفة على الطريق الدولي بين محافظة كركوك - تكريت، وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل مختص من مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات الشرطة الاتحادية وبعد نصب كمين محكم في المكان المقصود تم مشاهدة ارهابيين إثنين يقومان بزرع العبوات الناسفة حيث تم التصدي لهما وقتل احدهم والمكنى (ابو عثمان )واصابة الثاني المكنى (دبش )".



واضافت الوكالة، أن "الشخصين مؤشرة ازائهما انهما مطلوبين وفق احكام المادة ٤ارهاب لأنتمائهما لعصابات داعش الارهابي والذي عملا بمايسمى قاطع الرشاد ضمن ولاية العراق".

كانت هذه تفاصيل خبر قتل 'ارهابي' وإصابة اخر أثناء قيامهما بزرع عبوة ناسفة على طريق كركوك – تكريت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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