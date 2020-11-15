اسعار صرف الدولار في الاسواق العراقية

استقرت اسعار صرف الدولار في اسواق البورصة الرئيسية والاسواق المحلية اليوم الاحد (15 تشرين الثاني 2020)

وسجلت بورصة الكفاح 125.000 دينار مقابل 100 دولار امريكي، وهي نفس اسعار سعر صرف الدولار ليوم امس السبت التي سجلت 125.000 دينار لكل 100 دولار. اما اسعار سعر الصرف في الاسواق المحلية استقرت ايضا حيث كان

سعر البيع: 125.500 دينار لكل 100 دولار.

سعر الشراء: 124.500 دينار لكل 100 دولار. سعر البيع: 125.500 دينار لكل 100 دولار.سعر الشراء: 124.500 دينار لكل 100 دولار. وسجلت اسعار الصرف في محافظة البصرة 125.100 دينار لكل 100 دولار.

فيما سجلت اسعار الصرف في محافظة السليمانية 125.200 دينار لكل 100 دولار.

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