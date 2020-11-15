اسبانيا تحقق تعادلاً صعباً امام سويسرا

2020-11-14 | 22:54
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حقق منتخب إسبانيا تعادلًا صعبًا مع نظيره منتخب سويسرا، مساء اليوم، في بطولة دوري الأمم الأوروبية.
كانت سويسرا قد تقدمت بهدف ريمو فريلير في الدقيقة 26 من عمر الشوط الأول.
واحتسب حكم المباراة ركلتي جزاء لصالح منتخب إسبانيا، وأهدرهما سيرجيو راموس الدقيقتين 56 و80.
وفي الدقيقة 79 حصل لاعب سويسرا نيكو إيلفيدي على بطاقة حمراء.
وتمكن جيرارد مورينو من تسجيل هدف تعادل إسبانيا في الدقيقة 89.
بتلك النتيجة، حصل كل منتخب على نقطة واحدة، حيث أصبح رصيد إسبانيا 8 نقاط في المركز الثاني، بينما أصبح رصيد سويسرا 3 نقاط في المركز الرابع.
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