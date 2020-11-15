فرنسا تطيح بالبرتغال في دوري الامم الاوروبية

رياضة 2020-11-14 | 22:34 816 مشاهدة قاد نجولو كانتي منتخب بلاده فرنسا للفوز على البرتغال في المباراة التي جمعت بينهما بدوري الأمم الأوروبية. وحل أبطال العالم ضيوفًا على حاملي اللقب بملعب "النور"، في الجولة الخامسة لدور المجموعات. وشارك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في المباراة لكن لم ينجح في هز الشباك الفرنسية. وهدف المباراة الوحيد سجله كانتي في الدقيقة 53، لتحسم بفوز فرنسا (1-0).



بذلك يعتلي المنتخب الفرنسي الصدارة برصيد 13 نقطة، يليه المنتخب البرتغالي ثانيًا بعشر نقاط، ثم كرواتيا والسويد في المركزين الثالث والرابع بثلاث نقاط. بذلك يعتلي المنتخب الفرنسي الصدارة برصيد 13 نقطة، يليه المنتخب البرتغالي ثانيًا بعشر نقاط، ثم كرواتيا والسويد في المركزين الثالث والرابع بثلاث نقاط. » انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا

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