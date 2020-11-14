سرمد عبد الإله رئيساً للمكتب التنفيذي للجنة الاولمبية العراقية

رياضة 2020-11-14 | 15:33 2,040 مشاهدة Advertisements فاز سرمد عبد الإله برئاسة المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية الوطنية العراقية.

واجريت الانتخابات في فندق شيراتون بالعاصمة بغداد بحضور ممثلين عن اللجنة الاولمبية الدولية. ونجح سرمد في حصد 19 صوتاً في انتخابات منصب رئيس اللجنة، فيما حصد رعد حمودي 16 صوتاً فقط. وفاز بمنصب نائب الرئيس كل من: اياد نجف نائب اول، سلام عواد نائب ثاني، صباح الكناني نائب ثالث. » انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا

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