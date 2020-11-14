وفاة محكوم بالاعدام داخل سجن الناصرية

افاد مصدر امني، السبت، بوفاة محكوم بالاعدام داخل سجن الناصرية. وقال المصدر لـ الخليج 365، ان "نزيلا محكوم بالاعدام توفي قبل قليل داخل سجن الناصرية المركزي". واضاف ان "ذلك جاء لتعرضه لنوبة قلبية".

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