نائب يغرد بشأن 'تطاول' شخصيات كردية على النواب

اعتبر النائب عبد الامير التعيبان، السبت، ان "تطاول" شخصيات كردية على النواب هو تاكيد على الاستخفاف بحقوق العرب.
وقال التعيبان في تغريدة على تويتر ان "التطاول على مقام النواب الذين صوتوا على تمشية قانون الاقتراض من قبل شخصيات كردية، هو تاكيد على الاستخفاف بحقوق العرب الذين يمتلكون اغلب مقدرات العراق سواء كانت بترولية او معادن او موارد بشرية".
واضاف ان "ذلك تاكيد ايضا على النزعة الشوفينية فقط".
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