نائب يغرد بشأن 'تطاول' شخصيات كردية على النواب

وقال التعيبان في تغريدة على تويتر ان "التطاول على مقام ⁧‫النواب‬⁩ الذين صوتوا على تمشية ⁧‫قانون الاقتراض‬⁩ من قبل شخصيات كردية، هو تاكيد على الاستخفاف بحقوق العرب الذين يمتلكون اغلب مقدرات ⁧‫العراق‬⁩ سواء كانت بترولية او معادن او موارد بشرية".

واضاف ان "ذلك تاكيد ايضا على النزعة الشوفينية فقط".