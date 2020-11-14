ردّت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، السبت، على أنباء "فقدان" أربعة ملايين بطاقة انتخابية، وفيما شكّكت بالرقم المتداول، أكدت أنها فتحت تحقيقاً لكشف "الموظفين المقصرين".

يتبع...

كانت هذه تفاصيل خبر مفوضية الانتخابات تحقق بـ'فقدان' بطاقات انتخابية وتؤكد تعطيلها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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