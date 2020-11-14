احداث صادمة يحملها هذا الاسبوع.. اليكم التفاصيل

بالنسبة الى تحركات الكواكب وحركة القمر احداث فلكية كثيرة تطبع هذا الاسبوع واهمها عودة كوكب المريخ الى سيره المباشر في برج الحمل مل يعني ان المصاعب والتوتر والحوادث والمشاكل والوعكات الصحية ستختفي ويحل مكانها انفراجات واسعة وارتياح نفسي ومعنوي سوف يطال مواليد السرطان الميزان والجدي الخبر الثاني والمهم جدا هو القمر الجديد في برج العقرب الذي يتناغم مع المشتري وبلوتون في الجدي ويشير الى سلام بعد توتر.بالنسبة الى حركة الكواكب لا تزال الشمس وعطارد في العقرب ما يعني تاثيرات فلكية مهمة تحمل معها التقدم المهني والتألق والشهرة لكل من مواليد السرطان العقرب والحوت كما تحمل لهم اكثر من فرصة للمشاركة في حدث مهم وكبير.كما ان وجود كوكب عطارد في برج العقرب يجعل الامور الادارية والمالية والاوراق والملفات والمستندات تتسهل لمواليد الابراج المائية كما تعود حركة الاتصالات عادية وكل ما يتعلق باجهزة الكومبيوتر والالكترونيات.لتفقد الأبراج اليومية أنقر

ولا يزال المريخ متراجعا في الحمل ما يسبب بالقلق والتعب والتحديات والمواجهات والمشاكل لمواليد الحمل السرطان الميزان والجدي.

بالنسبة الى كوكب الحب الزهرة لا يزال يتنقل للاسبوع الاخير في برج الميزان الهوائي ما يعني ان مواليد الابراج الهوائية الجوزاء الميزان والدلو لا تزال تعيش فترة ناشطة جدا على الصعيد الشخصي فتكون على موعد مع سلسلة احداث ايجابية عاطفيا وعائليا يحيطك كوكب الحب بأجواء من الرومانسية والسعادة وسوف يساعدك على حل القضايا المعقدة والعالقة.

المشتري زحل وبلوتون في الجدي اورانوس في الثور ما يعني مشاكل تاخير ظروف طارئة وتحديات لكل من مواليد العشرية الثانية من مواليد الثور الاسد والعقرب.

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حركة القمر تكون على الشكل التالي

السبت والاحد نشهد قمرا جديدا في العقرب فيتعاطف الحظ مع مواليد السرطان العقرب والحوت ويزيد من شعبيتك ويحمل معه تسويات قانونية ومشاريع جديدة الاثنين والثلاثاء القمر في القوس ما يعني الكثير من الحوافز من خلال الخيارات الجديدة كما يحمل المكافآت لكل من مواليد الحمل الاسد والقوس بين الاربعاء والجمعة القمر في الجدي ما يدفع مواليد الابراج الترابية الثور العذراء والجدي نحو التوقيع على عقد جديد او ابرام صفقة مالية اساسية.

