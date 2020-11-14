أعلنت الحكومة الإيرانية أن العقوبات الأمريكية ضد إيران تمنعها من الحصول على لقاحات مرتقبة ضد فيروس كورونا في إطار مبادرة "كوفاكس" لمنظمة الصحة العالمية.
وأوضحت لاري: "الدفعات المسبقة لبلادنا للمشاركة في كوفاكس سارية، لكن بسبب العقوبات الجبانة التي فرضها الأمريكيون، والمشكلات في تحويل العملة، لم يحدث هذا بعد".
وأفادت وزارة الصحة، في وقت سابق من الجمعة، بأن إيران، التي تكافح، حسب السلطات الصحية، موجة ثالثة من فيروس كورونا، تبحث فرض إغلاق تام لمدة أسبوعين في العاصمة طهران، مع ارتفاع عدد الوفيات بسبب المرض بواقع 461 خلال يوم واحد، ليرتفع عدد مجموع الوفيات في البلاد حتى الآن إلى 40582 حالة.
كما سجلت إيران، الدولة الأكثر تضررا من جائحة "COVID-19" في الشرق الأوسط، 11737 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 738322.
وتقول واشنطن إن العقوبات، التي فرضتها على طهران، منذ انسحابها من الاتفاق النووي الإيراني عام 2018، تستثني الغذاء والأدوية وإمدادات إنسانية أخرى.
كانت هذه تفاصيل خبر إيران تحذر من تداعيات العقوبات الأمريكية على تفشي كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.