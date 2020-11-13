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عمليات بغداد تعلن قتل أفراد المجموعة الإرهابية المسؤولة عن أحداث الرضوانية

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أعلنت عمليات بغداد، الجمعة، عن قتل أفراد المجموعة الإرهابية المسؤولة عن الهجوم الذي وقع في منطقة الرضوانية غربي بغداد قبل أيام، وأودى بحياة أربعة أشخاص.
وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "بجهد استخباري متميز من خلية الصقور الاستخباراتية ومتابعة ميدانية مستمرة لأكثر من 10 ساعات طيلة الليلة الماضية من قبل نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الامير الشمري وقائد عمليات بغداد الفريق الركن قيس خلف المحمداوي وبعمل بطولي من قبل القطعات البطلة لقيادة فرقة 17 عمليات بغداد تم والحمدالله قتل المجموعة الإرهابية التي استهدفت ابناء العراق الصحوات وجنود اللواء الخامس والخمسين خلال اليومين الماضيين في الرضوانية".

وأضافت القيادة: "نؤكد لشعبنا وقطعاتنا الأمنية بأننا سنتابع ونلاحق كل الخلايا الإرهابية التي تستهدف أمن وشعبنا وقطعاتنا الأمنية حتى ينالوا جزاءهم العادل".

وكان قائد العمليات الفريق الركن قيس خلف المحمداوي، توعد في بيان أصدره الأربعاء الماضي، بملاحقة منفذي هجوم الرضوانية.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني، الاثنين الماضي، عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين جراء "تعرض إرهابي" في منطقة الرضوانية


وقالت الخلية حينها إن "مجموعة إرهابية مكونة مِن أربعة أشخاص، قامت في ساعة متأخرة من ليل أمس، بالتعرض على نقطة للصحوة في قرية البلاسمة في منطقة الرضوانية".

وأضافت الخلية في بيانها، أن ذلك "أدى إلى استشهاد أربعة أشخاص وجرح ثلاثة آخرين أحدهم غادر المستشفى".

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