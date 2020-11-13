حريق قرب منصة تابعة لمحطة منتجات بترولية سعودية نتيجة هجوم للحوثيين

وصرّح مصدر مسؤول في وزارة الطاقة، أن الحريق اندلع في الخراطيم العائمة في المنصة، وقد تم التعامل مع الحريق حسب القواعد المُتبعة، لافتا إلى عدم وقوع أي إصاباتٍ أو خسائر في الأرواح، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).وأكد المصدر إدانة المملكة للهجوم وأن "هذا العمل الإرهابي والتخريبي، وغيره من الأفعال الإجرامية الموجهة ضد المنشآت الحيوية، لا تستهدف المملكة فحسب، وإنما تستهدف أمن الصادرات البترولية، واستقرار إمدادات الطاقة للعالم، وحرية التجارة العالمية".

وأضاف أن العمل "يستهدف الاقتصاد العالمي ككل، فضلا عن أنها تؤثر على الملاحة البحرية، وتُعرّض السواحل والمياه الإقليمية لكوارث بيئية كبرى من جراء مثل هذه الأفعال التخريبية".