الخارجية تدين استهداف السفارة السعودية في هولندا

ادانت وزارة الخارجية العراقية، الخميس، استهداف السفارة السعودية في هولندا، فيما اكدت ان العراق يقف مع كلِّ ما من شأنه مُواجَهة خطر الإرهاب، والقضاء على خلاياه، ومنابعه.
وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "ندين حادث إطلاق النار على مقر سفارة المملكة العربية السعودية في مدينة لاهاي بمملكة هولندا"، معتبرة انه "اعتداء إرهابي يتعارض مع كافة القيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية".
واضافت ان "العراق خاض حرباً ضروساً ضدَّ الإرهاب، والتطرّف، وحقق نصراً تاريخيّاً، ويدعو الجميع دولاً، ومنظمات إلى الوقوف الجاد، والحازم إزاء هذا الخطر الإرهابيِّ العالميِّ، واستئصال شأفته من الوُجُود لتحقيق الأمن، والسلام الذي تنشده الأمم".
واكدت ان "العراق يعلن وقوفه التامَّ مع كلِّ ما من شأنه مُواجَهة خطر الإرهاب، والقضاء على خلاياه، ومنابعه".
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