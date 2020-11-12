الكعبي يدعو لصرف رواتب الموظفين يوم غد الجمعة

دعا النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، الخميس، الى صرف رواتب الموظفين يوم غد الجمعة والسبت المقبل.
وقال الكعبي في بيان تلقت الخليج 365 ان "على رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير المالية توجيه الجهات المعنية بصرف رواتب الموظفين يوم غد الجمعة والسبت المقبل".
واضاف ان "ذلك جاء نظرا لتأخرهــا عليهم منذ فترة ليست بالقليلة".
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