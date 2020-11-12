ضعف الإجراءات الاحترازية بالدوري يُلقي بظلاله على المنتخب الوطني

وقبل ان يغادر وفد اسود الرافدين الى الامارات، اثبتت الفحوص الطبية اصابة مدرب اللياقة البدنية واللاعبين علاء عبد الزهرة وحسين علي بفيروس كورونا

وبعد وصول المنتخب الى الامارات وفي الفحوص الاخيرة التي تسبق مباراة الاردن الودية، امس، اثبتت الفحوص اصابة اللاعبين احمد ابراهيم ومحمد رضا بالفيروس، بانتظار الفحوص الثانية التي ستظهر نتائجها اليوم.



وباتت المباراة مهددة بالإلغاء في حال تم اكتشاف عدد اكبر من الاصابات في صفوف اللاعبين، خاصة وان مدرب المنتخب الوطني سريتشكو كاتانيتش، اكتفى باستدعاء 22 لاعباً فقط.

وهذا الارباك يعود الى ضعف الاجراءات الطبية المتخذة في الدوري العراقي الممتاز، حيث من المتوقع اكتشاف عدد اكبر من الاصابات في صفوف جميع الاندية في حال تم اتخاذ اجراءات اكثر جدية.

وحتى اللحظة لم يصدر أي قرار بإلغاء مباراة العراق والاردن والتي من المقرر ان تقام مساء اليوم الخميس في الامارات.