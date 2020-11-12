2020-11-12 | 07:23
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وبعد وصول المنتخب الى الامارات وفي الفحوص الاخيرة التي تسبق مباراة الاردن الودية، امس، اثبتت الفحوص اصابة اللاعبين احمد ابراهيم ومحمد رضا بالفيروس، بانتظار الفحوص الثانية التي ستظهر نتائجها اليوم.
وباتت المباراة مهددة بالإلغاء في حال تم اكتشاف عدد اكبر من الاصابات في صفوف اللاعبين، خاصة وان مدرب المنتخب الوطني سريتشكو كاتانيتش، اكتفى باستدعاء 22 لاعباً فقط.
وهذا الارباك يعود الى ضعف الاجراءات الطبية المتخذة في الدوري العراقي الممتاز، حيث من المتوقع اكتشاف عدد اكبر من الاصابات في صفوف جميع الاندية في حال تم اتخاذ اجراءات اكثر جدية.
وحتى اللحظة لم يصدر أي قرار بإلغاء مباراة العراق والاردن والتي من المقرر ان تقام مساء اليوم الخميس في الامارات.
كانت هذه تفاصيل خبر ضعف الإجراءات الاحترازية بالدوري يُلقي بظلاله على المنتخب الوطني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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