البرلمان يعقد جلسته الـ22 للتصويت على مشروع قانون تمويل 'العجز المالي'

عقد مجلس النواب، فجر الخميس، جلسته الـ22 للتصويت على مشروع قانون تمويل "العجز المالي". وكان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي دعا، الخميس، اعضاء البرلمان للدخول إلى القاعة لبدء جلسة التصويت على قانون الاقتراض.



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