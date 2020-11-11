عبطان يمثل أمام القضاء في قضية مخالفات مطار النجف

افاد مصدر مطلع، الاربعاء، بأن القضاء استدعى وزير النقل السابق بالوكالة عبد الحسين عبطان بسبب مخالفات في مطار النجف. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "القضاء استدعى وزير النقل السابق بالوكالة عبد الحسين عبطان وفق المادة ٣٤٠ من قانون العقوبات". واضاف المصدر ان "ذلك جاء بسبب مخالفات العقد المبرم مع شركة العقيق الكويتية بشأن مطار النجف"، لافتا الى انه "تم تدوين اقواله واطلاق سراحهم بكفاله مالية مقدارها خمسة ملايين دينار".

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