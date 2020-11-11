الكاظمي يعزّي ملك البحرين بوفاة بن سلمان

قدم رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاربعاء، التعازي لملك البحرين، حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة بوفاة رئيس الوزراء البحريني الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة.
وقال المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء، ان "الكاظمي اجرى اتصالا هاتفيا مع عاهل البحرين، الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، مقدما العزاء بوفاة رئيس وزراء البحرين الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة".
وعبّر الكاظمي، خلال الاتصال بحسب البيان "عن صادق تعازيه ومواساته للبحرين شعبا وحكومة، سائلا الباري عزّ وجلّ أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته".
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