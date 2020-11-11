العراق يؤكد التزامه مع الشركات النفطية الدولية بتطوير الحقول

اكد وزير النفط احسان عبد الجبار ان العراق ملتزم مع الشركات النفطية الدولية بتطوير الحقول النفطية، فيما اكدت وكالة الطاقة الدولية ان الطلب على النفط لم يبلغ ذروته.
وقال عبد الجبار بإحدى جلسات مؤتمر أديبك 2020 الافتراضي، الذي تعقده شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، وتُختتم أعماله غدًا الخميس إن "العراق لا يزال ملتزما بتطوير مشاريع النفط والغاز مع شركائه الدوليين، الا انه يريد أيضا تطوير المزيد من الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة.
من جهته قال رئيس وكالة الطاقة الدولية فالح بيرول إنه "من المضلل لأي شخص أن يدعي أن الطلب على النفط قد بلغ ذروته بالفعل".
من جهته قال رئيس وكالة الطاقة الدولية فالح بيرول إنه "من المضلل لأي شخص أن يدعي أن الطلب على النفط قد بلغ ذروته بالفعل".
واضاف أنه إذا "تعافت الاقتصادات من الوباء بسرعة ، فقد يرتفع استهلاك النفط الخام فوق مستويات ما قبل كوفيد".
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