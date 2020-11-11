أسماء المرشحين للمناصب الرئاسية وعضوية المكتب التنفيذي للأولمبية





وفيما يلي قائمة المرشحين: وذكرت اللجنة في بيان انه "بعد المداولة المباشرة مع الهيئة القضائية المشرفة على الانتخابات الاولمبية، تعلن اللجنة التحضيرية عن قائمة أسماء المرشحين للمناصب الرئاسية وعضوية المكتب التنفيذي في المؤتمر الانتخابي الذي سيقام بفندق شيراتون عند الساعة الرابعة من عصر يوم السبت المقبل الموافق 14/11/2020".وفيما يلي قائمة المرشحين: الرئيس

رعد حمودي سلمان

سرمد عبدالآله محمد النائب الأول

اياد نجف الياس

طالب فيصل عبدالحسين النائب الثاني

سلام عواد دويج

طارق عبدالرحمن عباس النائب الثالث

صباح حسن شري الأعضاء

ابراهيم جبار شنين

احمد حنون خنجر

اقبال عبدالحسين نعمة

بشتيوان مجيد نادر

جميل عزيز جعين

حسين علي حسين

حسين محمد ناجي

خالد عبدالواحد كبيان

زياد حسن جاسم

شعلان عبدالكاظم ابراهيم

صبيح مراد كاظم

عادل عيدان غيلان

علي تكليف شهيد

محمود عزيز عزيز

مصطفى جبار علك

مصطفى صالح مهدي

هردة رؤوف بارام

ولاء طارق حميد عادل عيدان غيلانعلي تكليف شهيدمحمود عزيز عزيزمصطفى جبار علكمصطفى صالح مهديهردة رؤوف بارامولاء طارق حميد واضافت اللجنة انه "يلتزم كل مرشح (قبل البدء بالعملية الانتخابية)، بالتوقيع على تعهد بعدم شموله باجراءات هيئة المساءلة والعدالة وغير محكوم عليه بجناية او جنحة مخلّة بالشرف تتعارض مع ترشّحه وفقاً لقانون 29 لسنة 2019".

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