عقد مجلس النواب، الأربعاء، جلسته الـ21 من الفصل التشريعي الحالي برئاسة محمد الحلبوسي، والتي من المقرر أن يتم خلالها التصويت على مشروع قانون تمويل العجز المالي.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مجلس النواب عقد، ظهر اليوم، جلسته الـ21 من الفصل التشريعي الأول برئاسة الحلبوسي".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الجلسة من المقرر أن تشهد التصويت على مشروع قانون تمويل العجز المالي".
كانت هذه تفاصيل خبر البرلمان يعقد جلسته برئاسة الحلبوسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.