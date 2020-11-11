البرلمان يعقد جلسته برئاسة الحلبوسي

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مجلس النواب عقد، ظهر اليوم، جلسته الـ21 من الفصل التشريعي الأول برئاسة الحلبوسي".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الجلسة من المقرر أن تشهد التصويت على مشروع قانون تمويل العجز المالي".