مقترح نيابي لإنشاء شركة لاستثمار المعادن ترتبط برئيس الوزراء

اكد عضو اللجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية حسن جلال، الاربعاء، ان لجنته تعتزم تقديم مقترح لانشاء شركة لاستثمار المعادن ترتبط برئيس الوزراء.
وقال جلال في مؤتمر صحافي حضرته الخليج 365، "نحن بصدد تقديم مقترح لتشكيل شركة وطنية للاستثمار المعادن ترتبط برئاسة الوزراء بمعزل عن وزارة الصناعة".
واضاف ان "وزارة الصناعة لم تنجح بسبب الفساد وسرقة المال العام وحسب التصنيف العالمي يعتبر العراق من أغلى عشر دول بالعالم بالثورات الطبيعية ويحتل المرتبه التاسعة من بين 193 دولة في العالم".
واشار الى ان "الموارد الطبيعية الموجودة بالعراق تصنف على النفط والغاز والمعادن والكبريت والنحاس والزيبق الأحمر الموجود بمحافظة ميسان".
واضاف ان "وزارة الصناعة لم تنجح بسبب الفساد وسرقة المال العام وحسب التصنيف العالمي يعتبر العراق من أغلى عشر دول بالعالم بالثورات الطبيعية ويحتل المرتبه التاسعة من بين 193 دولة في العالم".
واشار الى ان "الموارد الطبيعية الموجودة بالعراق تصنف على النفط والغاز والمعادن والكبريت والنحاس والزيبق الأحمر الموجود بمحافظة ميسان".
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