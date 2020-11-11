رياضة 2020-11-11 | 12:51 51 مشاهدة قرر الاتحاد العراقي لكرة السلة، اعفاء لاعبي ومدربي واداريي الدوري الممتاز من نسبة العقود للموسم الجديد. وذكر الاتحاد في بيان ان "الاتحاد العراقي قرر وبالإجماع، اعفاء جميع لاعبي ومدربي واداري الدوري الممتاز لهذا الموسم 2020–2021 من نسبة العقود %3 لهذا الموسم فقط متمنين لجميع انديتنا العزيزة ولاعبيها ومدربيها وإدارييها كل الموفقية مع خالص التحيات".



واوضح ان "القرار جاء نتيجة للظروف التي يمر بها بلدنا العزيز خلال العام الماضي وهذا العام من ظروف صعبة بسبب جائحة كرونا وتأخير بدا الدوري العراقي في الموسم الماضي بسبب المظاهرات وتأجيل وتعطيل في مباريات الدوري مما جعل كثير من الاندية العراقية تمتنع وتحجب كثير من متعلقات اللاعبين المادية وللظروف الصعبة المستمرة ولكون وفقنا الله في هذه السنة برعاية مادية ممتازة من المصرف العراقي للتجارة". » انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا

كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد السلة يقرر اعفاء لاعبي ومدربي واداريي الدوري الممتاز من نسبة العقود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.