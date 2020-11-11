أسعار النفط فوق 45 دولارًا للبرميل

وبحلول الساعة 09.20 بتوقيت غرينتش صعد خام برنت 2.5% إلى 45.01 دولار للبرميل. وارتفع خام غرب تكساس 2.4% إلى 42.70 دولار للبرميل. وارتفع كلا الخامين بنحو 3% أمس الثلاثاء.

وكشفت بيانات معهد النفط الأميركي أمس الثلاثاء، أن مخزونات الخام الأميركي انخفضت 5.1 مليون برميل في الأسبوع الماضي إلى نحو 482 مليون برميل مقارنة مع توقعات محللين في استطلاع أجرته رويترز بتراجعها 913 ألف برميل.



وصعدت أسعار خام برنت والخام الأميركي بما يتجاوز 13% هذا الأسبوع، منذ أن كشفت بيانات تجارب أولية أن اللقاح التجريبي لمرض كوفيد-19 الذي تطوره شركة فايزر الأميركية وشريكتها الألمانية بيونتك تتجاوز فعاليته 90%.

لكن على الرغم من الدعم الذي تلقته أسعار النفط بفعل الأنباء الإيجابية المتعلقة باللقاح فإن توقعات الطلب على الوقود لا تزال ضبابية في ظل إعادة فرض إجراءات عزل عام في أوروبا والولايات المتحدة.

