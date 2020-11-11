أسعار النفط فوق 45 دولارًا للبرميل

واصلت أسعار النفط ارتفاعها اليوم الأربعاء، بفعل آمال التوصل للقاح وتراجع المخزونات الأميركية بأكثر من المتوقع، وفق معهد النفط الأميركي.
وكشفت بيانات معهد النفط الأميركي أمس الثلاثاء، أن مخزونات الخام الأميركي انخفضت 5.1 مليون برميل في الأسبوع الماضي إلى نحو 482 مليون برميل مقارنة مع توقعات محللين في استطلاع أجرته رويترز بتراجعها 913 ألف برميل.
وصعدت أسعار خام برنت والخام الأميركي بما يتجاوز 13% هذا الأسبوع، منذ أن كشفت بيانات تجارب أولية أن اللقاح التجريبي لمرض كوفيد-19 الذي تطوره شركة فايزر الأميركية وشريكتها الألمانية بيونتك تتجاوز فعاليته 90%.
لكن على الرغم من الدعم الذي تلقته أسعار النفط بفعل الأنباء الإيجابية المتعلقة باللقاح فإن توقعات الطلب على الوقود لا تزال ضبابية في ظل إعادة فرض إجراءات عزل عام في أوروبا والولايات المتحدة.
وأبطأت إعادة فرض إجراءات العزل العام في أورويا والولايات المتحدة للحد من تفشي فيروس كورونا وتيرة تعافي الطلب على الوقود وهو ما طغى على تعافي الاقتصادات الآسيوية التي عاد الاستهلاك بها إلى ما يقترب من مستوياته قبل الجائحة.
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