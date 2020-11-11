لاعبو منتخب الكيوكوشنكاي يطالبون بصرف مستحقاتهم المالية

رياضة 2020-11-11 | 12:20 204 مشاهدة طالب لاعب المنتخب الوطني في رياضة الكيوكوشنكاي، مصطفى محمد وهيب، الحكومة ووزارة الشباب والرياضة بصرف مستحقات اللاعبين. وقال وهيب في حديث لـ الخليج 365، ان "اتحاد ولاعبي المنتخب في الكيوكوشنكاي لم يستلموا مستحقاتهم المالية منذ فترة طويلة، في حين ان باقي الاتحادات الرياضية استلمت مستحقاتها". وأضاف: "للأسف لم نحظَ بأي دعم حكومي يليق بإنجازاتنا وبعض المشاركات في البطولات، كانت على حساب اللاعبين الخاص". » انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا

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