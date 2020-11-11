بالصور.. إحباط تهريب آثار في نينوى

أعلنت وزارة الداخلية، الأربعاء، عن إحباط عملية تهريب آثار وإلقاء القبض على المهربين في محافظة نينوى.
وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "حسب توجيهات وزير الداخلية، بأهمية القضاء على الجريمة بمختلف صورها، ومن خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود، وبعملية نوعية، تمكنت مفارز شؤون الداخلية من احباط عملية تهريب اثار في إحدى مناطق محافظة نينوى".
وأضافت أنه تم "إلقاء القبض على العصابة التي حاولت تهريب هذه الآثار التي تنوعت بين مخطوطات أثرية ومسكوكات واختام".
وأضافت أنه تم "إلقاء القبض على العصابة التي حاولت تهريب هذه الآثار التي تنوعت بين مخطوطات أثرية ومسكوكات واختام".
وأشارت الوزارة إلى أنه تم "اتخاذ الإجراءات القانونية بحق هذه العصابة، والتعامل مع الآثار المضبوطة أصولياً".
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